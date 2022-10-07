فحص 1500 مواطن ضمن قوافل حياة كريمة فى دمياط .. صور

دمياط - فريق المحافظات

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن استمرار قوافل مبادرة "حياة كريمة" والتي انطلقت خلال الفترة الماضية لتغطية المناطق الأكثر احتياجا والقري النائية بالمحافظة.

وتمكنت قوافل مبادرة "حياة كريمة" من فحص 1500 مواطن في مختلف التخصصات، إضافة إلي تحويل عدد منهم إلي برنامج العلاج على نفقة الدولة، وتضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

ومن جانبه قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، إنه خلال تلك القافلة تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1500 مواطن، لافتا إلي أنه تم تحويل 23 حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ 13 حالة أخرى.

وأضاف وكيل صحة دمياط، أنه تم إجراء 375 تحليلا معمليا وكذلك الكشف بالأشعة لعدد 29 حالة إضافة إلي الكشف بالسونار لـ 60 حالة أخري.



حياة كريمة في قري دمياط



قوافل حياة كريمة بدمياط