غرق طفل في مياه ترعة القضابة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقي طفل مصرعه غرقًا، في مياه ترعة القُضابة أسفل الكوبري العلوي بناحية طريق دسوق قلين في نطاق مدينة دسوق بكفر الشيخ.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من العميد إبراهيم مشرف، مأمور قسم بندر دسوق، يفيد بتلقيه بلاغا بمصرع الطفل "أحمد.س.ع"، 10 سنوات غرقا بمياه ترعة القضابة، في نطاق مدينة دسوق.

انتقلت الأجهزة الأمنية، إلى موقع الحادث محل البلاغ، وجرى انتشال الجثة بمعرفة الإنقاذ النهري، وأكد شهود عيان، أن الطفل لقى مصرعه غرقا أثناء استحمامه رفقة مجموعة من أصدقائه في مياه ترعة القضابة لعدم إجادته السباحة.

وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثة الطفل تبين أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، فتم نقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة التحقيق.