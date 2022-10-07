غدا.. انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الــ 20 لإزالة التعديات ببنى سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أنه من المقرر انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الــ 20 لإزالة التعديات" غداً السبت "،والتي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف

وأوضح المحافظ فى بيان له أن أجهزة المحافظة قد أتمت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الحالية لإزالة التعديات، والتى سوف تجرى خلال الفترة من 8إلى 27 أكتوبر الجاري،مشيرا إلى أنه قد تم التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة

كما شدد المحافظ على أهمية الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية،ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المستردة ،وتحديدًا أيام العطلات والإجازات الرسمية،مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة للتعديات مع إزالة أي معوقات تواجه حملات إزالة المخالفات وأعمال التنفيذ

يُشار إلى أن الموجة الحاليةمن حملات الإزالة، قد انطلقت أولى مراحلها ،خلال شهر أغسطس الماضي،وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها أكثر من 460 حالة، فيما تلتها المرحلة الثانية التي جرى تنفيذها في الفترة من 9 إلى 29 سبتمبر الماضي ، وتم خلالها إزالة 413 حالة تعد ، فيما تختتم بالمرحلة الثالثة التي تنطلق غدا" السبت " وتستمر حتى 27 أكتوبر الجاري.