طقس الخليج.. مستقر فى السعودية صحو فى الإمارات وحار بالكويت

كتب : أحمد علوى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم "اليوم السابع" خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم، فى السطور التالية:

السعودية:



طقس مستقر على معظم مناطق المملكة. في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.

الإمارات:



يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

الكويت:



حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة .