اليوم السابع
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طقس الخليج.. مستقر فى السعودية صحو فى الإمارات وحار بالكويت

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 08:00 ص
طقس الخليج.. مستقر فى السعودية صحو فى الإمارات وحار بالكويت طقس الخليج
كتب : أحمد علوى

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السعودية:
 

طقس مستقر على معظم مناطق المملكة. في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.

الإمارات:
 

 يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

الكويت:
 

حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة .


طقس الخليج

درجات الحرارة فى الخليج

طقس الكويت

اخبار الخليج



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