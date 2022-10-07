ضبط 3 محاولات تهريب مخدرات وصواعق كهربائية وأسلحة بيضاء بمطار القاهرة

كتبت رحاب نبيل

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، من ضبط 3 محاولات تهريب مواد مخدرة وأسلحة بيضاء وصواعق كهربائية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الركاب وإحالتهم إلي النيابة المختصة.

المحاولة الأولى، كانت بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك، تم ضبط راكب بحوزته علبه بلاستيك بداخلها 10 قطع حلوي مخلوطة بمخدر الماريجوانا و 2 سيجارة إلكترونية بهم زيت الماريجوانا المخدر، تم الضبط بواسطة كل من أحمد عادل فتحي و مصطفي حسن مأمورا الجمرك و حازم محمد علي مدير الحركة و تامر قاسم مدير الادارة بالانابة.

وفي المحاولة الثانية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من بيروت، أستوقف أحمد عمر عجمي مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة خالد محمد عبد الرحمن مأمور الجمرك و محمد موافي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود اجسام معدنية، قام عمرو عبد المنعم مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف عماد سيد حسين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط 3 مطواة قرن غزال و 2 سيف حديدي و قبضة حديدية، وأفاد تقرير المقدم طارق رماح من ادارة الحماية المدنية بالمطار بانه محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954، حيث أمر حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 207 لسنة 2022.

والمحاولة الثالثة، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من اسطنبول، أستوقف محمد نبيل مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي أنكرت أيضاً حوزتها لما يجب الإفصاح عنه، قام محمد ابو الليل مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف محمود محمد فتحي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما اسفر عن ضبط 7 صواعق كهربائية، وأفاد تقرير أنه محظور حيازتهم طبقا للقانون السابق ذكره، وأمر أحمد علي السيد مدير الإدارة الاولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 208.

كما أمر احمد ابو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 209 ضد الراكب الثالث، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي إحال الركاب الثلاثة للنيابة المختصة.