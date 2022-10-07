ضبط محاولتى تهريب مواد مخدرة وأسلحة بيضاء بمطار القاهرة

كتبت رحاب نبيل

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، من ضبط راكب مصري بحوزته كمية من الأسلحة البيضاء، وراكب أخر أجنبي بحوزته مخدرات متنوعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

المحاولة الأولى، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيروبي، أستوقف أحمد صبري مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر احد الركاب، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

بتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من عماد حمدي جاب الله مأمور الجمرك و سامح سيد رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود اجسام معدنية يشتبه ان تكون أسلحة بيضاء، قام حازم محمد علي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف بسمة حسني مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط 7 خنجر و 4 مطواه وجميعهم ذوي نصل معدني، حيث أفاد تقرير المقدم محمد شاهين من إدارة الحماية المدنية بالمطار، بأنه محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954.

والمحاولة الثانية كانت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار، وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك تم ضبط راكب أجنبي بحوزته كمية من المخدرات وسجائر الكترونية وخزانات خاصة بهم بداخلهم زيت مخدر ولفافتين من مناديل ورقيه بهم مسحوق الكوكايين المخدر.

تم الضبط بواسطة كل من محمد فتح الله مأمور الجمرك، وميلاد رسمي مدير الحركة وفي حضور العقيد باسم حجاج وكيل إدارة مكافحة المخدرات بالمطار.

أمر تامر قاسم مدير الإدارة الرابعة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 212 لسنة 2022 ضد الراكب الأول، ما أمر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 213 ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال كل راكب الي النيابة المختصة.