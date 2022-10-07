ضبط جزار يذبح "ماشية مريضة" ويختمها بأختام مزورة في كفر الشيخ

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا يفيد بورود معلومات إلى الرائد أحمد بسيونى، رئيس مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، مفادها قيام" م. ف"، صاحب محل جزارة بمدينة الحامول، باعتياده شراء الذبائح المريضة والمعيبة وذبحها خارج المجازر، وبيعها للمواطنين بعد ختمها بأختام مزورة بحوزته منسوبة للمجازر الحكومية.

وأكدت التحريات التي أجرتها مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، صحة ما ورد من معلومات، وأنه يبيع اللحوم مدخلًا الغش والتدليس وإيهام المواطنين، مسببًا أضرار جسيمة بصحة المواطنين، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة من وراء ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تحت إشراف إدارة المباحث الجنائية بالمديرية، ورئاسة الرائد أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، وعضوية محمد عبدالقوى، مفتش التموين، تم ضبط المتهم وعثر بحوزته على 2 ختم مزور لدمغ اللحوم، ونصف ذبيحة مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومختومة بأختام مزورة.

وتم التحفظ علي المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 13297 لسنة 2022 جنح مركز شرطة الحامول، وأخطرت جهات التحقيق التي تولت التحقيق.