اليوم السابع
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ضبط أفراد عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية غسلوا أموالهم في التجارة

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 01:28 م
ضبط أفراد عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية غسلوا أموالهم في التجارة حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص – مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة – الجيزة")،  لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالأعضاء البشرية خارج النطاق القانونى.
 
وقام المتهمون بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الإتجار بالأعضاء البشرية من خلال الوساطة بين المريض والضحايا نظير الحصول على مقابل مادى عقب إستقطابهم، وقيامهم بمحاولة غسل تلك الأموال عن طريق إيداع جزء من المبالغ المالية بحسابات خاصة بهم ببعض البنوك، وتأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (12 مليون جنيه تقريباً).
 
 

الاتجار فى البشر

تجارة البشر

وزارة الداخليه

اخبار الحوادث



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