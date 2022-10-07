شركة بني سويف تعلن قطع مياه الشرب عن 5 قرى بمركز أهناسيا بسبب الصيانة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه قد تقرر قطع المياه عن قرى ( الأنصار،المفتش ، خورشيد، أبو المكارم ، عزبة مينا) بمركز اهناسيا،غداً السبت 8 أكتوبر الجارى من الساعة 9 صباحاً وحتى 2 ظهراً"،وذلك للقيام بأعمال صيانة على محبس 6 بوصة بجوار بوستر المياه بسدمنت الجبل

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة نظرا للقيام بأعمال الصيانة اللازمة لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوي بالكفاءة المطلوبة، مناشدة المواطنين،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.