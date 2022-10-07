شاهد توزيع الشربات فى احتفالات دورة المولد النبوى بشوارع قرى ونجوع الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شارك الأهالى فى توزيع الشربات والعصائر والمرطبات خلال فعاليات دورة الليلة الختامية للمولد النبوى الشريف، حيث رصد "اليوم السابع" فعاليات احتفالات أهالى محافظة الأقصر بالمولد النبوى الشريف، وذلك بتنظيم فعاليات "الدورة" لتجوب الشوارع بمشارك المئات من الأهالى، والشباب على الخيول والجمال والحمير وغيرها من الطقوس المتوارثة فى قرى ونجوع الأقصر خلال الليلة الختامية للمولد.

وينظم أهالى قرية الدير بمدينة إسنا، فعاليات الدورة الختامية للمولد النبوى الشريف، والتى جابت كافة أرجاء القرية وشوارعها بمشاركة المئات من الأهالى وسط ترديد الأناشيد الدينية والمديح فى حب رسول الله، حيث خرجت الدورة بالقرية من مقام الشيخ رزق إلي مجلس قروى الدير ومنطقة الجينات ومقام السيد أحمد وطريق المستشفي والسكة الحديد، وسط أجواء من البهجة والفرحة داخل شوارع القرية.

ويشارك فى المسيرات فى يوم غداً صباحية مولد النبى، والتى يطلق عليها "دورة المولد" الآلاف من أبناء مدينة الأقصر بأكملها، وهم يمتطون الخيول والجمال والعربات المختلفة قاموا بتزيينها للاحتفال بها فى المولد والدورة السنوية، كما يخرج أبناء قرى مدينة أرمنت بالرزيقات وأرمنت الحيط وأبناء مدينة الطود بقرى نجع خميس والعديسات وفى قرى مدينة إسنا ويجوبون شوارع القرى وهم يرددون الأناشد والمديح فى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومن الجدير بالذكر أن دورة المولد النبوى الشريفن يتم تنظيمها من قبل الطرق الصوفية والساحات الدينية والمئات من الأهالى فى مختلف أرجاء الأقصر ومحافظات الصعيد وحول مصر، وذلك للإبتهاج بقدوم خير الأنام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا، فى طقوس وعادات دينية متوارثة بين الأهالى من الأجداد والآباء للإحتفال بليالي مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.