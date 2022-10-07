وذكرت هيئة الأركان الكورية المشتركة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن القوات البحرية الكورية والأمريكية بدأت مناورات بحرية لمدة يومين في المياه الدولية ببحر الشرق مع خطة للقيام بعمليات لاحقة لمرافقة حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريغان إلى المياه الواقعة جنوب شرق جزيرة جيجو الجنوبية.

في اليوم السابق، أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تدريبات ثلاثية في بحر الشرق في رد مشترك على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي متوسط المدى (IRBM) حلق فوق اليابان يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة "سنعمل باستمرار على تعزيز قدراتنا التشغيلية الثابتة وموقفنا للرد على أي استفزازات من كوريا الشمالية من خلال هذه المناورات المشتركة التي تضم مجموعة ضاربة لحاملات الطائرات التي أعيد نشرها في شبه الجزيرة كإجراء لتعزيز القوة التنفيذية للردع الأمريكي الموسع".