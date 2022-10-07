وذكرت وزارة الخارجية اليوم الجمعة - عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - أن اللقاء تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين ودفعها لآفاق أرحب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبيئية، بما يحقق المصالح المشتركة وتطلعات وطموحات الشعبين.

وبحث الجانبان كذلك مشاركة العراق في الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، حيث استعرض السفير الجهود التي تبذلها مصر في ظل رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر في إطار التحضير وعقد المؤتمر بنجاح.