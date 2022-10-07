زيلينسكي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي

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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قادة دول الاتحاد الأوروبي إلى توخي الحذر بشكل خاص بشأن حماية البنية التحتية الحيوية وزيادة إنتاج وتوريد الأسلحة والذخيرة لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي - في خطابه خلال اجتماع المجلس الأوروبي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية نقلاً عن الخدمة الصحفية لرئيس الدولة، اليوم الجمعة - إن "روسيا جلبت الحرب إلى أرضنا، إلى الجزء الأوكراني من أوروبا. وفقط بفضل حقيقة أن الشعب الأوكراني أوقف هذا الغزو، لن تتمكن روسيا من جلب نفس الحرب إلى أجزاء أخرى من أوروبا، ولا سيما دول البلطيق وبولندا ومولدوفا".

وأضاف أن "أوروبا بأكملها تواجه أزمة أسعار حادة، إذ تمارس روسيا تلاعبًا بسوق الطاقة وضغوطًا غير مسبوقة على مستوى معيشة الغالبية المطلقة من الأوروبيين".

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس الأوكراني أهمية زيادة التعاون في مجالات الأمن والدفاع، مشددًا على أهمية "زيادة المعروض من الأسلحة والذخيرة للدفاع ضد الضغط الروسي. وزيادة تصنيع الأسلحة والذخيرة في أوروبا لنكون جاهزين دائمًا للدفاع عن الحيز المشترك".

وتابع زيلينسكي قائلاً: "في الواقع أتفهم أننا نفضل جميعًا إنفاق الأموال التي ننفقها في إطار التسلح على أهداف مختلفة تمامًا، أهداف سلمية، واحتياجات اجتماعية، ولكن من سيكون قادرًا على حماية مثل هذه الأهداف وتلك الاحتياجات؟"، مضيفًا : "من الضروري الآن توخي الحذر بشكل خاص بشأن حماية البنية التحتية الأوكرانية الحيوية، وخاصة بعد التخريب الذي لحق بخطوط أنابيب الغاز في بحر البلطيق".

وقال : "لم تواجه قارتنا من قبل مثل هذا التهديد، التهديد بتدمير خطوط الأنابيب والكابلات والأنفاق تحت الماء. لكن الآن يمكنك توقع ذلك من روسيا"، قائلاً : "التحدي الرئيسي في أوكرانيا. الأول هو الحماية المادية لمنشآت الطاقة من الضربات الروسية. نحن بحاجة لأنظمة دفاع جوي كافية لمنع روسيا من ترك الناس بدون تدفئة وكهرباء في الشتاء".