زيارات سياحية للمشاركين في مؤتمر "الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر التغيرات المناخية"

كتب محمد أسعد

في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من الفعاليات والأحداث التي تقام بمصر للترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز ما يتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة، نظمت وزارة السياحة و الآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي زيارة إلى متحف شرم الشيخ، للمشاركين في مؤتمر "الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر التغيرات المناخية" للتعرف على المتحف وما يحويه من كنوز أثرية، وذلك خلال مشاركتهم في المؤتمر والذي تنظمه المؤسسة المصرية العربية للاستثمار والابتكار والتنمية الصناعية EAFID بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزارات السياحة والآثار، والتعليم العالى والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعى، ومحافظة جنوب سيناء، والمركز القومي للبحوث.

وأوضحت مها جلال عيد مدير عام التوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن المشاركين قاموا خلال الزيارة بجولة بالمتحف تعرفوا خلالها على القطع الأثرية المعروضة بالمتحف، كما أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة وعن إعجابهم بهذه القطع التي تعرفوا من خلالها عن بعض ملامح الحضارة المصرية العريقة.

وأضافت أن الهيئة شاركت أيضا فى فعاليات هذا المؤتمر بجناح تم تزويده بالمواد الدعائية عن المقصد السياحي المصري ومنتجاته وأنماط السياحية المختلفة ، بالإضافة إلى الهدايا التذكارية لتقديمها للمشاركين في المؤتمر، لافتة إلى أن الجناح شهد اقبالاً كبيراً من المشاركين فى المؤتمر.

كما شارك مكتب الهيئة بشرم الشيخ علي هامش الجلسة الافتتاحية للمؤتمر في تكريم الأطفال المبدعين المشاركين في المؤتمر حيث شاركوا بأبحاث عن ظاهرة التغير المناخي، وذلك لتشجيعهم علي الاستمرارية في التميز والبحث العلمي.

وفي سياق متصل، استقبلت منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري بالتحرير المشاركين في ملتقى "شباب شمال أفريقيا" الذي نظمته الهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء التابعة لوزارة التعليم العالى بالتعاون مع المركز الجهوي للاستشعار عن بُعد للطلبة المتفوقين فى السنوات النهائية للمرحلة العمرية بين17 و 19 سنة للدول الأعضاء السودان وليبيا وموريتانيا بالإضافة لمصر.

وأشارت مدير عام التوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن المشاركين في هذه الزيارة خلال جولتهم بمنطقة أهرامات الجيزة استمعوا لشرحِ وافِ عن تاريخ عصر بناة الأهرامات وطريقة بناء الهرم الأكبر العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم، كما قاموا بزيارة منطقتي البانوراما وتمثال أبو الهول. كما قاموا بجولة بالمتحف المصري بالتحرير تعرفوا خلالها عن العديد من القطع الأثرية الموجودة بقاعاته المختلفة.

وأضافت أن عدد من ممثلي المكاتب الداخلية للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي قد رافقوا المشاركين خلال الزيارة كما قاموا بتقديم المواد الدعائية عن المقصد السياحي المصري والهدايا التذكارية للمشاركين في الزيارة.

ومن جانبهم أعرب المشاركين في الزيارة عن سعادتهم بهذه الزيارة التي ساهمت في تعريفهم بالكثير عن الحضارة المصرية العريقة، كما حرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية.

جدير بالذكر أن الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي قامت برعاية عدد من الأحداث والفعاليات خلال الأيام القليلة الماضية وإلقاء الضوء من خلالها على المنتجات والأنماط والمقومات السياحية والأثرية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، ومن بين هذه الفعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته ال 26 والذي نظمته محافظة الشرقية ممثلة في الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، بقرية الفروسية بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، كما قامت الوزارة برعاية مهرجان " هى الفنون" والذي أُقيم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما تم تخصيص جناح بالمهرجان للوزارة وتم تزويده بالمواد الدعائية عن الأماكن السياحية المصرية والمقومات السياحية والأثرية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري بالإضافة إلى الهدايا التذكارية لتوزيعها على ضيوف المهرجان. هذا بالإضافة إلى قيام الوزارة برعاية كرنفال مصر الدولي للفنون بمدينة الغردقة وبمشاركة 42 فنان يمثلون 15 دولة أجنبية بالإضافة إلى نخبة من الفنانين المصريين.