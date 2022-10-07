"زراعة الوادى الجديد" تعلن إنشاء أول بنك للبذور ومعمل لطفيل التريكوجراما

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، إنشاء أول بنك للبذور ومعمل لطفيل التريكوجراما ضمن أنشطة محطة بحوث المحافظة والتى جرى إنشائها شمال مدينه الخارجة بتكلفة 25 مليون جنيه ويبعد عنها 12 كيلو متر بمنطقة الشركة حيث يعمل بنك البذور على حفظ الاصول الوراثية لأهم المحاصيل الاستراتيجية والحيوية من أجل ضمان تحقيق أفضل مستويات الإنتاجية باستخدام تلك البذور النقية والخالية من الملوثات.

وقال المرسى، إن المحطة تضم أيضا وحدات بحثية تطبيقية للميكنة الزراعية ودراسات التربة ومعامل الأنسجة وتحسين السلالات وإدخال محاصيل زراعية جديدة بالإعتماد على نظم الرى الحديث لإستغلال المساحات الشاسعة من الأراضى الزراعية الصالحة للزراعة بالمحافظة.

وأضاف الدكتور مجد المرسى مدير مديرية الزراعة بالمحافظة، أن محطة بحوث الوادى الجديد أن تضم عدد من الأنشطة الهامة التى تعمل على زيادة ورفع قدرات المزارعين الفنية من خلال تقديم نماذج عملية للمزارعين على أرض الواقع لبعض نظم الرى الحديث وتنفيذ العديد من الممارسات الزراعية السليمة التى من خلالها يستطيع المزارعين تطبيقها فى باقى الحقول المماثلة.

وأكد المرسى، أن محطة بحوث الوادى الجديد تعمل على المشاركه فى تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المناخية كالطاقة الشمسية والرياح فى كافة القطاعات، والعمل على تخطيط ووضع دراسات الجدوى للمشروعات الزراعية والتصنيعية والمساهمة فى تطوير وتحديث الوعى الزراعى ومكافحة التصحر من خلال التدريب والإرشاد.