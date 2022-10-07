"زراعة الغربية" تطلق قافلة لعرض خطة المديرية حول الزراعات الشتوية

الغربية مصطفى عادل

أقامت مديرية الزراعة بالغربية قافلة زراعية بناحية محلة منوف – مركز طنطا، وذلك لعرض خطة المديرية استعدادا للزراعات الشتوية لعام 2022/2023 خاصة لمساحات المستهدف زراعتها من محصول القمح وتوضيح الخريطة الصنفية التي أقرتها الوزارة للالتزام بالاصناف الموصى بها مصر3، مصر4، جيزه171، سخا95 وسدس 14 .

قاد القافلة الدكتور خالد أبو شادي وكيل أول وزارة الزراعة بالغربية، وعدد من قيادات الإدارات والأقسام بالمديرية ورؤساء الجمعيات الزراعية بالنواحي والقري .

وقال "أبو شادي" في كلمته إن الخدمات التي سيتم تقديمها للمزارعين عن طريق الحقول الإرشادية والتي ستعد عن طريق الحملة القومية لمحصول القمح وكذلك مشروع ترشيد استهلاك المياه من تسوية بالليزر وتوفير التقاوي للمزارعين بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومديرية الزراعة بالغربية وتم التنبيه على المزارعين بضرورة توريد طن أرز عن كل فدان تم زراعته بالمحافظة بالسعر الذي حددته الدولة وهو 6500 جنيه للارز الرفيع و6750 جنيها للأرز عريض الحبة بالإضافة إلى 100جنيه عن كل طن كحافز للنقل وتعريف المزارعين بالعقوبات التي ستوقع عليهم في حالة عدم التوريد.

وسيتم دفع غرامة للطن تقدر بـ10000جنيه وحرمان كامل الحيازة من صرف الاسمدة المدعمة في العام القادم وتم التعريف بالزراعات التعاقدية واهميتها وخصوصا المحاصيل الزيتية (فول الصويا – عبادالشمس).

وأضاف المهندس ناصر ابو طالب مدير عام التعاون الزراعي عن المبادرة الخاصة بتأهيل المساقي وتحويل الري بالغمر الى الري الحديث بزمام كل مسقى والتي سيتم تنفيذها بقروض ميسرة من بنكي الزراعي المصري والاهلي المصري وبدون فوائد على أن تقسط على مدار 10 سنوات لتأهيل المساقي و5 سنوات للري الحديث ثم تحدث مدير إدارة بالإدارة العامة للثروة الحيوانية عن المبادرة الرئاسية الخاصة بتحسين السلالات والقروض التي يقدمها البنوك المشاركة في المبادرة بفائدة 5%.

وعرض المهندس أحمد العجان مدير إدارة الشئون الزراعية أبرز المستجدات بالنسبة لكارت الفلاح الذكي ودورة الحصر الحيازي التي بدأت اعتبارا من1/10/2022 وحتى 31/1/2023.

تأتي القافلة ضمن فعاليات جميع الأجهزة التنفيذية للاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الغربية تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.