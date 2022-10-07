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زاخاروفا: الغرب يشعل حربا نووية بيدي زيلينسكي

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 07:00 ص
زاخاروفا: الغرب يشعل حربا نووية بيدي زيلينسكي زاخاروفا
كتب : أحمد علوى

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اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الغرب يشعل حربا نووية بيدي فلاديمير زيلينسكي، وأن الدمية المضطربة نفسيا والمدججة بالسلاح، تحولت لوحش قد يدمر الكوكب بيديه.

وكتب زاخاروفا في منشور على "تلجرام"، الخميس، أن "الغرب يشعل حربا نووية، وعلى كل إنسان على سطح الكوكب أن يدرك أن زيلينسكي، الدمية المضطربة نفسيا والمدججة بالسلاح، تحول إلى وحش قد يتم تدمير الكوكب بيديه".

وجاء ذلك تعليقا على دعوة زيلينسكي دول الناتو إلى توجيه "ضربة استباقية لروسيا، قبل أن تقدم على استخدام السلاح النووي ضد أوكرانيا"، حسب زعمه.

 

 

 


زاخاروفا

روسيا

الحرب الروسية

حرب نووية

اخبار العام



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