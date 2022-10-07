اليوم السابع
Ads
الجمعة، 07 أكتوبر 2022 07:17 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رى كفر الشيخ: انتهاء تبطين وتأهيل 337 كيلو ترع وجار استكمال تأهيل 126 ترعة

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 07:02 ص
رى كفر الشيخ: انتهاء تبطين وتأهيل 337 كيلو ترع وجار استكمال تأهيل 126 ترعة تأهيل الترع
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس كمال ميدان، وكيل وزارة الرى بكفر الشيخ، إنه تم الانتهاء من تبطين 337 كيلو ترع بمراكز ومدن المحافظة ضمن المشروع القومى الذى وجه به الرئيس السيسى، موضحًا أنه تابع أعمال التبطين وتأهيل الترع بمراكز وقرى المحافظة والتى تسير جنبا إلى جانب، مراعاة لرى الأراضى الزراعية، مؤكدًا أن محافظة كفر الشيخ هى المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية والتى سيتم تأهيل أكبر عدد من الترع بها لأنها تقع فى نهاية المصبات.

 

وأكد ميدان، لـ"اليوم السابع"، أن أعمال تكاسى وتبطين الترع جارية ب 126 ترعة، وجارى طرح تبطين 111 كيلو بقرى المحافظة، مشيرًا إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التى تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التى كانت تعانى من ضعف المياه، مشددًا على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية فى التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، موجها الشكر لكل من يشارك فى أعمال التبطين والتأهيل.

 

 

 

تبطيسن الترع بكفر الشيخ (1)
تبطيسن الترع بكفر الشيخ (1)

 

تبطين ترعة الجميزة (1)
تبطين ترعة الجميزة (1)

 

 

تبطين ترعة قبريط (2)
تبطين ترعة قبريط (2)

 


 



 

 


كفر الشيخ

تأهيل ترع

تبطين

محافظة كفر الشيخ

مشروع قومي

مطوبس

وزارة الموارد المائية



الموضوعات المتعلقة

وزير الرى يبحث إجراءات الوزارة فى تأهيل ترعة الفليفلة ومخر وادى سنور

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 11:06 ص

التكيف مع التغيرات المناخية قبل COP27.. تأهيل الترع والمساقى.. تحويل 3.70 مليون فدان من الأراضى القديمة إلى الرى الحديث.. التوسع فى تنفيذ مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.. 1500 منشأ للحماية من السيول

السبت، 01 أكتوبر 2022 12:00 م

محافظ الجيزة يعاين نسب تنفيذ أعمال تطوير وتأهيل ترعة المريوطية فيصل.. صور

السبت، 17 سبتمبر 2022 11:31 ص

"حياة كريمة" في الأقصر تواصل العمل بـ"تبطين وتأهيل الترع".. المحافظ: طفرة كبيرة فى المشروع بإجمالى 500 كيلو متر لتحسين رى 317 ألف فدان.. ويؤكد: تنفيذ 24 مشروعا لتأهيل 110 ترع بنسبة إنجاز 70%.. صور

السبت، 17 سبتمبر 2022 10:30 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة