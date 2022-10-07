رى كفر الشيخ: انتهاء تبطين وتأهيل 337 كيلو ترع وجار استكمال تأهيل 126 ترعة

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال المهندس كمال ميدان، وكيل وزارة الرى بكفر الشيخ، إنه تم الانتهاء من تبطين 337 كيلو ترع بمراكز ومدن المحافظة ضمن المشروع القومى الذى وجه به الرئيس السيسى، موضحًا أنه تابع أعمال التبطين وتأهيل الترع بمراكز وقرى المحافظة والتى تسير جنبا إلى جانب، مراعاة لرى الأراضى الزراعية، مؤكدًا أن محافظة كفر الشيخ هى المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية والتى سيتم تأهيل أكبر عدد من الترع بها لأنها تقع فى نهاية المصبات.

وأكد ميدان، لـ"اليوم السابع"، أن أعمال تكاسى وتبطين الترع جارية ب 126 ترعة، وجارى طرح تبطين 111 كيلو بقرى المحافظة، مشيرًا إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التى تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التى كانت تعانى من ضعف المياه، مشددًا على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية فى التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، موجها الشكر لكل من يشارك فى أعمال التبطين والتأهيل.



تبطيسن الترع بكفر الشيخ (1)



تبطين ترعة الجميزة (1)



تبطين ترعة قبريط (2)









