دراسة: ردود الفعل المناعية تجاه كورونا الحاد تؤدي لمشاكل في الدماغ

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن عدوى كورونا الشديدة يمكن أن تسبب ردود فعل مناعية تضر بالخلايا العصبية في الدماغ، وتسبب مشاكل في الذاكرة والارتباك، وربما تزيد من خطر حدوث مشكلات صحية على المدى الطويل، بحسب ما نشرت جريدة "الجارديان" البريطانية.

ووجد العلماء في كينجز كوليدج لندن أن الاستجابة المناعية الضالة للفيروس أدت إلى زيادة معدل وفيات الخلايا العصبية وكان لها تأثير "عميق" على التجدد في منطقة الحُصين في الدماغ، وهو أمر بالغ الأهمية للتعلم والذاكرة.

النتائج أولية لكنها تشير إلى أن كورونا يمكن أن يسبب مشاكل عصبية لدى المرضى دون أن يضطر الفيروس إلى إصابة الدماغ نفسه.

قال كارمين باريانت، أستاذ الطب النفسي البيولوجي في معهد كينجز كوليدج لندن الطب النفسي وكبير مؤلفي الدراسة" يُعتقد أن هذه العملية تدعم الهذيان لدى مرضى كورونا ، ولكنها قد تساهم أيضًا في حدوث ضباب في الدماغ ومشاكل أخرى يعاني منها الأشخاص المصابون بكورونا لفترة طويلة."

وقام الباحثون بتحليل الدم من 36 مريضًا بكورونا تم قبولهم في مؤسسة جيز وسانت توماس NHS Foundation Trust في لندن في الموجة الأولى من الوباء.

ووجدوا أن مستويات البروتين المسمى IL-6 ، الذي تطلقه الخلايا المناعية كدعوة حاشدة للخلايا المناعية الأخرى ، كانت أعلى بـ 15 مرة من المعدل الطبيعي لدى الأفراد المصابين.

ولكن تم العثور على ارتفاع في IL-6 لدى مرضى كورونا المصابين بالهذيان - وهي حالة من الارتباك الشديد يمكن أن تترك الناس لا يعرفون من هم أو أين هم.

في هؤلاء المرضى ، كان IL-6 أعلى بست مرات من مرضى كورونا الآخرين. يعاني ما يقرب من ثلث مرضى كورونا الذين يدخلون المستشفى من الهذيان ، يرتفع إلى الثلثين في الحالات الشديدة.

ثم درس العلماء كيف يمكن أن تؤثر المستويات العالية من IL-6 على الخلايا العصبية في الحُصين عن طريق تعريض الخلايا العصبية المزروعة في المختبر لدم المريض.

ووجدوا أن الدم المأخوذ من مرضى الهذيان يزيد من معدل الموت الطبيعي للخلايا العصبية ويقلل من إنتاج خلايا دماغية جديدة. يُعتقد أن الضرر الناجم يؤدي إلى الهذيان.

كبار السن معرضون بشكل خاص للهذيان بعد مجموعة من العدوى والعمليات الجراحية. تؤدي حالة الارتباك إلى ارتفاع كبير في خطر الإصابة بالخرف.

نعتقد أن هذه البروتينات مسؤولة عن أعراض الهذيان لدى مرضى كوفيد الحاد ، وبشكل عام في مرضى كوفيد لفترة طويلة الذين يعانون من أعراض عصبية.

قال الدكتور توماس جاكسون، طبيب الشيخوخة الذي يدرس الهذيان والالتهابات في جامعة برمنجهام: "ما تمكنوا من إظهاره هو أن الالتهاب المتزايد له تأثير مباشر على خلايا الدماغ التي نعلم أنها مرتبطة بالهذيان ومشاكل الذاكرة.

قد يبدأ التقليل في آليات الإصلاح والتجديد في تفسير سبب إصابة الأشخاص المصابين بالهذيان بمشكلات إدراكية على المدى الطويل ".

وقال إن رد الفعل المناعي نفسه قد يسهم في "ضباب الدماغ" الذي أبلغ عنه بعض مرضى كورونا ، والذي يمكن أن يستمر لأشهر بعد الإصابة.