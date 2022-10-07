"حياة كريمة" تعلن افتتاح سوق أبو سمبل فى أسوان الأسبوع المقبل

أسوان - صلاح المسن

تستكمل الأجهزة المعنية جهودها المكثفة للانتهاء من المشروعات داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة "، ومن ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، مشروع إنشاء سوق أبو سمبل الأسبوعى الجديد والذى يضم اكثر من 75 بايكة، لتخدم أهالى قروى أبوسمبل تماشيا مع أحدث النظم، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية.ومن المقرر افتتاح السوق خلال الأسبوع القادم، ويتم تكثيف أعمال المتابعة الميدانية للمشروعات التى يتم تنفيذها فى نطاق الوحده المحلية لقروى أبوسمبل.

وقام أحمد رمضان رئيس الوحدة المحلية لقروى أبوسمبل بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، بالمرور اليلى لموقع العمل للسوق الاسبوعى الجديد الذى تم تنفيذه فى نطاق الوحده المحلية لقروى أبوسمبل حيث يتم متابعة تنفيذ التشطيبات النهائية وأعمال الكهرباء وافتتاح السوق خلال الأسبوع القادم.

من ناحية أخرى، يواصل فريق عمل حياة كريمة جولاته الميدانية لتفقد المشروعات الجارية بالقري بمراكز محافظة أسوان، وقد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة حياة كريمة بالمحافظة بمواصلة المرور والمتابعة الميدانية لمعدلات ونسب تنفيذ المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام الجارية داخل قرى المبادرة الرئاسية، مع الاستماع لمطالب وآراء ومقترحات المواطنين فى معدلات وجودة هذه المشروعات للوصول إلى المستوى الأفضل المرجو منها، موجهًا بضرورة تحفيز العاملين للعمل بكل جدية وإتقان، مع تشجيع الشركات والمقاولين الجادين لنهو المشروعات وفقًا للبرامج الزمنية المقررة لها، والاستعانة بهم فى تنفيذ أى مشروعات جديدة داخل قطاعات العمل المختلفة.

جدير بالذكر، أن معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1106 مشروعات، وبتكلفة تصل لحوالى 21 مليارا و208 ملايين جنيه حيث تم الانتهاء من 239 مشروعا بتكلفة 2.8 مليار جنيه، فيما جارى العمل فى 638 مشروعا بتكلفة 15.8 مليار جنيه، بينما جارى التجهيز لبدء العمل فى 229 مشروعا.



بتكلفة 2.6 مليون جنيه، وهو الذى يتوازى مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى المشروعات المستهدف تنفيذها إلى تنفيذها إلى 2321 مشروع داخل 39 وحدة محلية قروية أم و116 قرى وتابعا و380 نجعا وكفر وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية.