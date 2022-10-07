حملة للتطهير حول صوامع القمح بعرب العليقات لمحاربة "السوس".. صور

القليوبية إبراهيم سالم

قال طلال ربيع نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، إن عملية التعقيم للمنطقة المحيطة بـ 18 صومعة الخاصة بتخزين القمح بعرب العليقات، تتم بصفة مستمرة لمنع تواجد الحشرات حولها وخصوصا "السوس"، مشيرا إلى أنه ورد شكوى من أحد المواطنين بخصوص تواجد بعض السوس ببعض المنازل الموجودة والقريبة من الصوامع فتم على الفور تشكيل لجنة برئاسته، وضمت كلا من المهندس أحمد عادل مدير الصوامع، ومقدم الشكوى، وتم النزول على الطبيعة وتبين عدم وجود أي سوس بالقمح أو خارج الـ 18 صومعة وتم الرش والتعقيم بالماتور بجوار جميع الصوامع الموجودة بالموقع وبجوار السور للتعقيم.

وأفاد المدير المسؤول عن الصوامع، بأنه يتم التعقيم للموقع دورتين في الشهر وتم التعقيم في بداية هذا الأسبوع ولكن لزيادة التعقيم تم الرش اليوم بالموتور، للتأكد من عدم وجود أي نوع من السوس.

وأوضح نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة، أنه يتم الاهتمام بشكل خصا بالمنطقة المحيطة بالصوامع من حيث أعمال النظافة حول الأسوار علاوة على المرور بشكل أسبوعي على أسوار الصوامع للتأكد من نظافتها من الداخل والخارج.