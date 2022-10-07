حبس متهم بسرقة متعلقات المواطنين بالإكراه 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة الشروق وبدر بحبس متهم سرقة المواطنين بالإكراه في الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحريات الأمنية حول الواقعة.

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بأنه حال استقلاله سيارة أجرة "ميكروباص"، فوجئ بقيام قائد السيارة بإشهار سلاح أبيض فى وجهه واستولى منه على مبلغ مالى كرهاً عنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة سائق، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله (السيارة الأجرة "الميكروباص" بدون لوحات) وبحوزته (مبلغ مالى- هاتفى محمول - سلاح أبيض "مطواة").

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقرا بارتكابه واقعتى سرقة، وتم بارشاده ضبط هاتف محمول من متحصلات نشاطه الإجرامى لدى عميله "سيئ النيـــة" مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، وتم اتخاذ الإجراءت القانونية.