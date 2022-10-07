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حالات إعادة توزيع المعاش بين المستحقين بقانون التأمينات الاجتماعية

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 04:30 ص
حالات إعادة توزيع المعاش بين المستحقين بقانون التأمينات الاجتماعية مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين

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حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حالات يلزم معها بإعادة توزيع المعاش بين المستحقين للمعاش من الأرامل والإخوة والأبناء والوالدين وغيرهم.
 
وفى هذا الصدد تنص المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في باب "المستحقين للمعاش"، على أن يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالي لتحقق إحدى الوقائع الآتية:
 
1- طلاق أو ترمل البنت أو الأخت.
 
2- عجز الابن أو الأخ عن الكسب.
 
جدير بالذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تناول في الباب الثامن "المستحقون في المعاش"، وحدد ضوابط وشروط استحقاقهم وصرفهم للمعاش والحالات التي تتسبب أو يترتب عليها وقف صرف المعاش.
 
وتنص المادة 98 على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.

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التامينات الاجتماعية

المستحقين للمعاش



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