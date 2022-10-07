جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة القياس باهظة الثمن

كتبت رحاب نبيل

تمكن رجال الجمرك بالإدارة الأولي بمبنى الركاب رقم 1 برئاسة مدحت عبد الصبور مدير الإدارة بالإنابة، من ضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة القياس، بالمخالفة لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لتفتيش الركاب القادمين من جدة علي رحلة شركة طيران فلاي ناس رقم xy567 اشتبه عبد القوي عزوز مأمور الجمرك فى راكب مصرى الجنسيه نظراً لارتباكه الشديد وقصر مدة تواجده بالخارج، وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد مرسي مأمور الجمرك المعين علي جهاز الفحص بالأشعة فأفاد بوجود أجسام متماثله ومتكررة.

وبالعرض علي مدحت عبد الصبور مدير الإدارة الأولي بالإنابة، قام بتكليف النميري عبد الرحمن وأحمد عاطف مدير الحركة بتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود 17 جهاز قياس عن بعد باهظة الثمن.

وقام بتشكيل لجنة من حسام سليمان واحمد صابر وأماني معوض مأموري الجمرك تحت إشراف الاستاذ إكرامي احمد مدير الحركة لجرد وتحرير المضبوطات.

قرر زكريا حسب الله ابراهيم مدير عام جمارك الركاب بالمبنى رقم 1 بمطار القاهرة الدولى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 49 لسنه 2022 .