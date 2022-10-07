جامعة طنطا تعقد ندوات تثقيفية للطلاب بمعسكر بلطيم لتعزيز الوعى

الغربية عادل ضرة

أنهى الفوج العاشر لطلاب جامعة طنطا اليوم زيارته لمعسكر الجامعة الصيفي بمدينة بلطيم، حيث شهد الفوج مشاركة 91 طالبا وطالبة من بينهم 11 من ذوي الهمم.

وصرح الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة بأن الأنشطة الطلابية تمثل نافذة رسمية يطل منها طلاب الجامعة على أهم القضايا المجتمعية والتنموية الوطنية، مؤكداً أن الجامعة تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم للأنشطة الرياضية وتوسيع دائرة المشاركة وتحقيق الاتاحة والدمج للطلاب والطالبات ذوي الهمم.

وأضاف رئيس جامعة طنطا، أن مشاركة الشباب في طرح ومناقشة القضايا المجتمعية مع اطلاعهم على إنجازات الدولة المصرية وقيادتها السياسية والمبادرات الرئاسية الوطنية لأن ذلك يعتبر أمرا في غاية الأهمية ومن الأهداف ذات الأولوية في خطة الجامعة الاستراتيجية المبنية على رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، موضحًا أن عدد الشباب في الفئة العمرية (18 ـ 29 سنة) في مصر 21.6 مليون نسمة بنسبة 21%، وأن بناء الجمهورية الجديدة القوية يقترن ببناء أجيال شابة مدربة ومؤهلة للمشاركة فى مسيرة البناء والتنمية .

وأفاد الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأن الفوج العاشر بمعسكر بلطيم الصيفي والأنشطة الدامجة للطلاب والطالبات ذوي الهمم، تزامنا مع احتفالات الجامعة بختام فعاليات اليوبيل الذهبي واحتفالات ذكرى نصر حرب أكتوبر المجيدة، مشيرا إلى أن ذلك انعكس بوضوح على محتوى الندوات التوعوية والحلقات النقاشية التي تمت خلاله، مضيفا أنه تم إقامة مجموعة من الندوات التوعوية عن المنظور الوطني لمشاركة الشباب في القضايا الاجتماعية بالإضافة الا الاستماع الى آرائهم من خلال مجموعة من الحلقات النقاشية التي انتهت الى مجموعة من التوصيات والحلول المطروحة من الشباب الجاري دراستها لرفعها الى المجالس المختصة داخل جامعة طنطا، مشددا على أهمية ما تم من التعريف بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروعات القومية الكبرى التي تتم في كافة انحاء وربوع الوطن، لتعزيز الوعى بدور الدولة المصرية في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأكد نائب رئيس جامعة طنطا أن الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة حرصت على توفير مترجمين لغة الإشارة وكافة سبل التيسير والاتاحة حتى يستطيع الطلاب من ذوي الهمم الاندماج في كافة الأنشطة التوعوية والثقافية والعلمية والرياضية مع أقرانهم من باقي الطلاب.