جامعة القناة تستضيف محافظي البحر الأحمر وبورسعيد السابقين أبطال حرب أكتوبر

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن حرب أكتوبر علمت المصريين أن تضافر الجهود هو السبيل لتحقيق النجاح والنهوض بمصر، كما علمتنا أن الشعب المصري يملك دوما القدرة على تحقيق النصر والقدرة على فعل المعجزات، وهذا موروثنا التاريخي والحضاري من حرب أكتوبر، وحاضرنا فيما يتحقق من مشروعات تنموية عملاقة مثال قناة السويس الجديدة، فهي أيضا نصر حققه الإنسان المصري تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة، موضحاً أن الإرادة والتصميم لهما دور مهم في تحرير الأرض، وما قدمه جيل أكتوبر من تضحيات يؤكد ترابط الشعب المصري مع قواته المسلحة على مر العصور.



وتابع "مندور" أن جامعة قناة السويس تحرص كل عام على الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر المجيد - حيث نظمت كلية السياحة والفنادق ندوة تحت عنوان:" إنتصار أكتوبر وتأثيره السياسي والإقتصادي والإجتماعي على مصر والمنطقة العربية " الندوة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة وبإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب



وأضافت الدكتورة نيفين جلال عميد الكلية أن الندوة تناولت حرب أكتوبر المجيدة من منظور عسكري وإجتماعي وسياسي وتأثيرها على السياحة والإعلام والدراما وإمتاز الحوار بالإمتاع الفكري من قبل القادة والمتخصصين ،مشيرة إلى أن الندوة حاضر بها اللواء أركان حرب أحمد عبد الله محافظ البحر الاحمر السابق، محافظ بورسعيد الأسبق ومدير كلية القادة والأركان سابقا،والدكتور خالد سعد كبير مذيعي القناة الأولى وزميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا، و الدكتورحماده حسني أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشهدت الندوة حضورا مكثفا من الطلاب ، كما شارك بها العديد من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الجهاز الإداري بالكلية، وشهدت تفاعل واضح من الحضور، و مشاركة الحاضرين في الحوار وطرح الأسئلة التي تبادرت إلى أذهانهم حول تفاصيل هذا الإنتصار العظيم.



جاءت الندوة بإشراف تنفيذي للدكتور حماده حسني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة بوسي زيدان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

