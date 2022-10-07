جامعة أسوان تشارك في مؤتمر التغيرات المناخية بمرسى علم

تشارك جامعة أسوان فى فاعليات المؤتمر الدولى التاسع للتغيرات المناخية وتحديات التنمية المستدامة والبحوث الحالية والمتقدمة والذى يعقد بمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر خلال الفترة من 6 حتى 10 من اكتوبر الجارى.

وذلك بحضور الدكتور ديفيد سكالمنى رئيس المؤتمر والمستشار الثقافى لسفارة ايطاليا بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان السابق بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية وجامعه الاقصر، وبحضور الدكتورة سهير قنديل رئيس اللجنة العلمية بالمؤتمر ورئيس مجلس ادارة أمناء مؤسسة مصر المستقبل والدكتور أحمد القط منسق المؤتمر.

وأكد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان السابق في" تصريحات صحفية " انه يأتى إقامة هذا المؤتمر فى إطار المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتى تُقام فعالياتها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية. للحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، والعمل على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 فى إطار استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ( COP 27 )، والجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة فى سياق تنفيذ رؤية مصر 2030

وذكر الدكتور أحمد القط منسق المؤتمر أن دور مركز البحوث الزراعية على عمل خطه للتوسع الرأسى والأفقى لمواجهة التغيرات المناخية وكذلك إنتاج أصناف من المحاصيل الإستراتيجية متحمله للاجتهادات البيئية وخاصة فى إطار دور مصر الريادى فى استضافه مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة.