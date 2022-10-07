وذكرت قناة (فرانس 24) الناطقة باللغة الإنجليزية أنه من المقرر أن يزور ملك تايلاند ماها فاجيرالونغكورن في وقت لاحق اليوم المنطقة التي وقع فيها الهجوم ليلتقي بالناجين.

وكان شرطي سابق قد قام باقتحام مركز لرعاية الأطفال فى مقاطعة "نا كلانج"، وأطلق النار على المتواجدين بداخله، ثم توجه إلى منزله وقام بقتل زوجته وطفله.

وأوضحت مصادر شرطية أن منفذ الهجوم كان قد تم تسريحه من الخدمة العام الماضي لأسباب تتعلق بالمخدرات.