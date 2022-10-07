"تموين الأقصر" تكشف دعم 142 ألف بطاقة تموين بمنح استثنائية بـ14 مليون جنيه

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، عن تفاصيل تقديم المنح الاستثنائية برعاية رئيس الجمهورية لدعم بطاقات التموين خلال الفترة الماضية، والتى شملت دعم 142142 بطاقة تموينية بمحافظة الأقصر بإجمالى 455009 مستفيدين.

وأضاف الدكتور تامر صلاح مختار لـ"اليوم السابع"، أنه تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية تم إضافة منح استثنائية بشكل دعم إضافى للبطاقات التموينية للأسر الأكثر إحتياجًا، وذلك إعتبارًا من 1/9/2022 لعدد 142142 بطاقة تموينية بمحافظة الأقصر، بإجمالى 455009 مستفيدين، بمبلغ إجمالى (14816000) أربعة عشر مليون وثمانمائة وستة عشر ألف جنيهًا.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أنه تمت إضافة مبلغ 100 جنيه للبطاقة التى تشمل أسرة واحدة ومبلغ 200 جنيه للبطاقة التى تشمل أسرتين، ومبلغ 300 جنيه للبطاقة التى تشمل أكثر من ثلاثة أسر، وتم تحديدها من قبل لجنة العدالة الإجتماعية التابعة لمجلس الوزراء وهذه الفئات أصحاب الدخول الشهرية الأقل من مبلغ 2700 جنيه وأصحاب المعاشات أقل من 2500 جنيه، وأصحاب معاش تكافل وكرامة والخدمات المتكاملة، وتم إعلام المواطن المستحق للزيادة من خلال رسالة على بون صرف الخبز أو على هاتفه المسجل بالبرنامج.

وأوضح الدكتور تامر صلاح، أنه قامت الوزارة بإصدار عدد 85 كارت مفتش لمفتشى المديرية والإدارات التموينية التابعة لها على مستوى المحافظة، ومن خلال هذا الكارت يتم تسجيل وإثبات مخالفة المخبز بماكينة المخبز، وتم تفعيل الكارت وتسجيل عدة مخالفات بماكينات عدة مخابز بلدية مخالفة، وذلك ضمانًا وتأكيدًا لإثبات زيارة المفتش للمخبز وعدم تحرير أى مخالفات بدون زيارات فعلية وواقعية، كما تم تخفيض حصص بعض المخابز البلدية نظرًا لإرتفاع متوسط نصيب الفرد (خبز) المستمر والغير مبرر للمخابز التابعة للإدارات التالية:- (إدارة إسنا – إدارة الطود – إدارة الزينية – إدارة البياضية)، وذلك لاحتفاظ المخابز ببطاقات المواطنين التموينية وقيامهم بضربها على ماكينة المخبز (إختراق نظام) بدون إنتاج خبز فعلى، وتم خصم نسبة 10% من المخابز التابعة لإدارة إسنا والبياضية، وخصم نسبة 20 % من المخابز التابعة لإدارة الزينية والطود تلقائيًا من قبل الوزارة.