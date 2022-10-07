تعرف على محطة كهرباء شرق سوهاج العملاقة بتكلفة 119 مليون جنيه.. صور

سوهاج محمود مقبول

مشروع محطة كهرباء شرق سوهاج المحطة يعد من أهم المشروعات الاستراتيجية التي ستساهم في ربط محافظات أسيوط وسوهاج وقنا في دعم خطة المحور الموازي لربط شبكة كهرباء الصعيد بشبكة جهد 500 ك.ف، للحد من انقطاعات الكهرباء التي شهدتها محافظات الصعيد خلال فترات زيادة الأحمال على الشبكات.



وحصة مدينة أخميم الجديدة من المحطة قدرة، بجهد 22 ك.ف بتكلفة 250 مليون جنيه، والتي ستساهم في خدمة المدينة بالكهرباء والمنطقة الصناعية بالمدينة من خلال توفير فرص العمالة والتوسعات الصناعية المستقبلية بالمدينة، وزيادة رقعة الاستثمارات بها، مضيفاً أن الشركة نفذت المحطة وفقا للبرنامج الزمني للمشروع واستكملت أعمالها في ظل تفشي فيروس كورونا مع أخذ كافة الإجراءات الوقائية.



"اليوم السابع" يقدم أهم المعلومات حول محطة كهرباء شرق سوهاج العملاقة التي تعد من أهم إنجازات القيادة السياسية في قطاع الكهرباء على مستوى صعيد مصر تعرف عليها من خلال المعلومات التالية.



1 – التكلفة الإجمالية لمشروع محطة كهرباء شرق سوهاج بلغت 119 مليون جنيه.



2 – المحطة تعمل بجهد 500/220/66/22 ك.ف،.



3 – محطة الكهرباء مقامه على مساحة 122 ألفا و500 متر مربع، بمدينة أخميم الجديدة.



4 ـ بدأ التشغيل التجريبي للمحطة في شهر سبتمبر 2020م، وتم إطلاق التيار الكهربائي لمنطقة الـ 55 فدانا بالمدينة.



6 ـ تعمل المحطة بنظام المحطات المعزولة بالغاز بنظام تشغيل آلي.



7 ـ تربط بين محطتي شرق أسيوط 500 ك.ف، ومحطة شرق قنا 500 ك.ف، وتغذي المحطة 90% من أحمال محافظة سوهاج.



8 ـ ساهمت بشكل كبير في علاج مشكلة انخفاض الجهد الكهربي، واستقرار الشبكة، وعدم حدوث ارتفاع أو انخفاض مفاجئ للجهد.



9 – المحطة تساهم في ربط محافظات أسيوط وسوهاج وقنا في دعم خطة المحور الموازي لربط شبكة كهرباء الصعيد بشبكة جهد 500 ك.ف، للحد من انقطاعات الكهرباء التي شهدتها محافظات الصعيد خلال فترات زيادة الأحمال على الشبكات.



10 - حصة مدينة أخميم الجديدة من المحطة قدرة، بجهد 22 ك.ف بتكلفة 250 مليون جنيه.





المحطة (1)



المحطة (2)



جانب من المشروع (1)



جانب من المشروع (2)



محطة كهرباء شرق سوهاج العملاقة (1)