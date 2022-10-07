تركيب 15 مطب صناعي للحد من الحوادث بمناطق متفرقة بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

قال اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أنه تم تنفيذ و تركيب 15 مطب صناعي مطابق للمواصفات القياسية في مواقع مختلفة بشوارع المحافظة؛ لتأمين عبور المواطنين و منع حوادث السير.

وأوضح اللواء هنري إبراهيم معاون الوزير المحافظ و المدير الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ و السلامة العامة، إلى أن المحافظة مستمرة في تركيب المطبات الصناعية بشوارع المدن و الأحياء التي تم الانتهاء من رصفها وفقًا للمواصفات القياسية لإنشاء المطبات، وذلك في إطار حرص المحافظة على تطوير الشوارع والطرق، وتيسير الحركة المرورية للسيارات، وحرصًا على سلامة المواطنين و للحد من الحوادث المرورية.

وأشار المهندس أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية إلى استخدام خامات شديدة التحمل تساهم في الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية بالشوارع، و دهان تلك المطبات بألوان مميزة للعين؛ حتى يستطيع السائق ملاحظتها على الطريق بمسافة كافية للتهدئة، حفاظًا على سلامة المواطنين و ذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

وأضاف أنه تم تركيب عدد من المطبات في طريق السويس بداية من مستودع البوتاجاز على الطريق حتى منطقة الجمالين؛مرورا بمناطق نفيشة و أبو بلح و نصر الله تلبية لطلبات المواطنين نظرًا لأن هذه المناطق بها كثافة سكانية و مدارس و تشهد تكرارًا للحوادث بها.





