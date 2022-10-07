تحصين 205 آلاف رأس ماشية من الحمى القلاعية و28920 طائرا ضد الأمراض بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، إن حملات مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ، تمكنت من تحصين 205 آلاف رأس ماشية، من الحمى القلاعية والوادى المتصدع، بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأضاف بشار، لـ"اليوم السابع"، أن الحملات البيطرية تمكنت من تحصين 28920 طائر ضد الأمراض الوبائية، وتم تحصين 3400 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور، فضلًا عن تطهير 7 أسواق، و18 رياشة، وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، كما تم عمل 148 عينة ما قبل البيع من 13 مزرعة باجمالى عدد 63000 طائر حفاظا على الثروة الداجنة كما تم منح 36 تصريح نقل طيور حية وذلك خلال الأسبوع المنتهي.

وأكد مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، أن المديرية نظمت حملات توعية وولقاءات إرشادية عن أهمية المسح التناسلى والتحصين الدورى للمواشى والطيور ضد الأمراض المعدية والحصول على كوب لبن آمن.



تحصين الماشية بقرى كفر الشيخ



جانب من حملات التوعية



حملات توعية مشتركة









