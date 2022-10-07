تحرير 6 محاضر وضبط كمية من اللحوم ذبحت خارج المجازر في الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شن أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطرى بالأقصر، حملة تمكنت من تحرير 6 محاضر، وضبط 16 كيلو لحوم ذبح خارج المجزر، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً للقرار رقم 475 لسنة 2021، والقرار رقم 477 لسنة 2021، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر.

وشارك فى الحملات كل من الدكتور محمد الرشيدي مدير إدارة إسنا البيطرية، والدكتور أسامة عبد الخالق رئيس قسم المجازر والتفتيش بإدارة إسنا البيطرية، وبالاشتراك مع النقيب طلعت صلاح الدين من شرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين، وتمكنت اللجنة من ضبط إجمالي كمية 16 كيلو جرام لحوم ذبح خارج المجزر وتوجد عليها أختام غير حكومية، وتم تحرير عدد 6 محاضر مخالفات، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً، وجارى إستمرار الحملات بكافة مدن المحافظة، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وسلامة الغذاء.

فيما قاد رجال مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، حملات مكثفة للتفتيش على المجازر ومحلات بيع اللحوم والمطاعم والثلاجات، والتى نجحت فى ضبط 19 كيلو مصنعات دواجن ودواجن غير معلومة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ويقول الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر، أنه إستمراراً لتكثيف حملات التفتيش على المجازر ومحلات بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات، شن أطباء التفتيش الدكتورة تيسير بدوي مدير إدارة أرمنت البيطرية، بالإشتراك مع النقيب شريف طارق رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات، وعماد إدوارد مدير إدارة التموين بأرمنت، ومحمود حسين عثمان ومحمد عبد الدايم مفتشي التموين بإدارة أرمنت.