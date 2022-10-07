وذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية -في بيانها الذي أوردته وكالة أنباء "بيلتا-نيوز" البيلاروسية- أن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي وجدول الأحداث التي ستشارك فيها الإمارات وبيلاروسيا خلال الفترة المقبلة.



وجدد الطرفان التأكيد على التزامهما بتكثيف التعاون البيلاروسي الإماراتي، كما أكدا أهمية زيادة تطوير التعاون التجاري والاقتصادي، بحسب البيان.