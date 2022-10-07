اليوم السابع
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الجمعة، 07 أكتوبر 2022 03:01 م
أكرم القصاص
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"بيطري الشرقية" يحرر 12 محضرا ويضبط 98 كجم لحوم وجمبري مخالفة للمواصفات

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 02:06 م
"بيطري الشرقية" يحرر 12 محضرا ويضبط 98 كجم لحوم وجمبري مخالفة للمواصفات حملة تموين بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض و شوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة و المطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار ، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة و سلامة المواطنين ، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
ومن جهته أوضح الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية ( إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم – أقسام الصحة بالإدارات البيطرية ) بالإشتراك مع الجهات المعنية ( مجالس المدن – الرقابة التموينية – مباحث التموين – الرقابة الصحية – الرقابة الإدارية بالشرقية ) .. قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك بمراكز ومدن المحافظة.
 
 وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 12 محضر مخالفة و ضبط 98 كجم لحوم وجمبري مخالفة ما بين 65 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و 26 كجم لحوم مصنعة مجهولة المصدر و7 كجم جمبري غير صالحة للإستخدام الآدمي وتم تحرير محاضر اللازمة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر أو غير الصالحة للإستهلاك الآدمي.
 
 
 
 
 

 


الشرقية

بيطري الشرقية

لحوم مجهولة المصدر

لحوم فاسدة



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