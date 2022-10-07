بوتين يتلقى هدية "غير تقليدية" من رئيس بلاروسيا في عيد ميلاده الـ70‏

نهال أبو السعود

تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة هدية غير عادية بمناسبة عيد ميلاده ‏السبعين من الرئيس البيلاروسي.‏

قالت صحيفة دايلي ميل البريطانية أنه عندما التقى قادة العديد من الدول السوفيتية ‏السابقة في قصر كونستانتين في العصر القيصري في سانت بطرسبرج قدم رئيس ‏بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو لبوتين شهادة هدية لجرار.‏

وتعد الجرارات مصدر فخر للصناعة البيلاروسية منذ الحقبة السوفيتية وقال لوكاشينكو ‏، للصحفيين إنه استخدم نموذجًا في حديقته يشبه النموذج الذي منحه لبوتين ولم ‏يتضح كيف رد الرئيس الروسي على الهدية التي كشف عنها مكتب لوكاشينكو.‏

ولم يذكر بوتين الهدية "الغير تقليدية" في تصريحات متلفزة في بداية الاجتماع عندما ‏تحدث عن ضرورة مناقشة سبل تسوية النزاعات بين دول الاتحاد السوفيتي السابق كما ‏أكد على ضرورة تبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب والمخدرات والجرائم الأخرى.‏

ومن المقرر ان يعقد قادة كومنولث الدول المستقلة ، وهو تحالف من الدول السوفيتية ‏السابقة ، تجمعًا آخر لحضوره الأسبوع المقبل في العاصمة الكازاخستانية.‏

ويأتي احتفال بوتين بعيد ميلاده السبعين بالتزامن مع الحرب الدائرة في اوكرانية ، وهو ما ‏يضفي أهمية استثنائية لتلك المناسبة ، فعادة ما يقضي الرئيس الروسي عيد ميلاده في ‏العمل أو مع العائلة والأصدقاء، كما أشار بوتين في مقابلة سابقة، إلى أن عيد ميلاده ليس ‏عطلة وطنية ، ومن غير اللائق المبالغة في أهمية هذا الحدث.‏