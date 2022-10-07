بوتين يتلقى هدية "غير تقليدية" من رئيس بلاروسيا في عيد ميلاده الـ70‏

تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة هدية غير عادية بمناسبة عيد ميلاده السبعين من الرئيس البيلاروسي.
قالت صحيفة دايلي ميل البريطانية أنه عندما التقى قادة العديد من الدول السوفيتية السابقة في قصر كونستانتين في العصر القيصري في سانت بطرسبرج قدم رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو لبوتين شهادة هدية لجرار.
وتعد الجرارات مصدر فخر للصناعة البيلاروسية منذ الحقبة السوفيتية وقال لوكاشينكو ، للصحفيين إنه استخدم نموذجًا في حديقته يشبه النموذج الذي منحه لبوتين ولم يتضح كيف رد الرئيس الروسي على الهدية التي كشف عنها مكتب لوكاشينكو.
ولم يذكر بوتين الهدية "الغير تقليدية" في تصريحات متلفزة في بداية الاجتماع عندما تحدث عن ضرورة مناقشة سبل تسوية النزاعات بين دول الاتحاد السوفيتي السابق كما أكد على ضرورة تبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب والمخدرات والجرائم الأخرى.
ومن المقرر ان يعقد قادة كومنولث الدول المستقلة ، وهو تحالف من الدول السوفيتية السابقة ، تجمعًا آخر لحضوره الأسبوع المقبل في العاصمة الكازاخستانية.
ويأتي احتفال بوتين بعيد ميلاده السبعين بالتزامن مع الحرب الدائرة في اوكرانية ، وهو ما يضفي أهمية استثنائية لتلك المناسبة ، فعادة ما يقضي الرئيس الروسي عيد ميلاده في العمل أو مع العائلة والأصدقاء، كما أشار بوتين في مقابلة سابقة، إلى أن عيد ميلاده ليس عطلة وطنية ، ومن غير اللائق المبالغة في أهمية هذا الحدث.
جرار هدية لبويتن
بوتين ولوكاشينكو
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة