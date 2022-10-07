بعد تهديدات بوتين النووية.. أمريكا تنفق 290 مليون دولار لشراء دواء مضاد للإشعاع

قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة (HHS) إنها أنفقت 290 مليون دولار على دواء لعلاج اعراض التعرض للإشعاع في حالة الطوارئ النووية، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.
أعلنت إدارة HHS للتأهب الاستراتيجي والاستجابة في بيان بأنها اشترت عقار Nplate من كجزء من الجهود المستمرة منذ فترة طويلة للاستعداد بشكل أفضل لإنقاذ الأرواح في أعقاب حالات الطوارئ الإشعاعية والنووية.
وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يمكن أن تسبب متلازمة الإشعاع الحادة ، الناتجة عن التعرض لجرعة عالية من الإشعاع ، مجموعة من الأعراض ويمكن للحالات الشديدة أن تحدث آثارًا مدمرة على الجسم ، بما في ذلك تدمير نخاع العظام والنزيف الداخلي
يهدف Nplate ، الذي يمكن استخدامه لكل من البالغين والأطفال ، إلى تقليل النزيف غير المنضبط الذي يحدث غالبًا بسبب الإشعاع.
وافقت إدارة الغذاء والدواء لأول مرة على الدواء في عام 2008 لمكافحة اضطراب المناعة الذاتية الذي تسبب في نزيف خطير ومددت موافقة أخرى في يناير من العام الماضي لاستخدام الدواء كعلاج من مرض الإشعاع.
تأتي الصفقة الجديدة في أعقاب القلق الدولي المتزايد بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية في حرب روسيا على أوكرانيا.
هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرًا بأن بلاده ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للمطالبة بالنصر ولن تتردد في نشر أسلحة نووية.
تستعد العاصمة الأوكرانية كييف لمراكز الإخلاء بحبوب اليود البوتاسيوم ، والتي يمكن أن تساعد في منع امتصاص الإشعاع ، والاستعداد لهجوم نووي محتمل على المدينة.
وأكد المسؤولون الأمريكيون أن واشنطن ستتخذ إجراءات حاسمة إذا تحركت روسيا لاستخدام الأسلحة النووية وحذروا من عواقب وخيمة على بوتين.
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