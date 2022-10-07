بعد تهديدات بوتين النووية.. أمريكا تنفق 290 مليون دولار لشراء دواء مضاد للإشعاع

نهال أبو السعود

قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة (‏HHS‏) إنها أنفقت 290 ‏مليون دولار على دواء لعلاج اعراض التعرض للإشعاع في حالة الطوارئ النووية، وفقا ‏لصحيفة نيويورك بوست.‏

أعلنت إدارة ‏HHS‏ للتأهب الاستراتيجي والاستجابة في بيان بأنها اشترت عقار ‏Nplate‏ ‏من كجزء من الجهود المستمرة منذ فترة طويلة للاستعداد بشكل أفضل لإنقاذ الأرواح في ‏أعقاب حالات الطوارئ الإشعاعية والنووية.‏

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يمكن أن تسبب متلازمة الإشعاع الحادة ‏، الناتجة عن التعرض لجرعة عالية من الإشعاع ، مجموعة من الأعراض ويمكن للحالات ‏الشديدة أن تحدث آثارًا مدمرة على الجسم ، بما في ذلك تدمير نخاع العظام والنزيف ‏الداخلي

يهدف ‏Nplate‏ ، الذي يمكن استخدامه لكل من البالغين والأطفال ، إلى تقليل النزيف ‏غير المنضبط الذي يحدث غالبًا بسبب الإشعاع.‏

وافقت إدارة الغذاء والدواء لأول مرة على الدواء في عام 2008 لمكافحة اضطراب المناعة ‏الذاتية الذي تسبب في نزيف خطير ومددت موافقة أخرى في يناير من العام الماضي ‏لاستخدام الدواء كعلاج من مرض الإشعاع.‏

تأتي الصفقة الجديدة في أعقاب القلق الدولي المتزايد بشأن الاستخدام المحتمل ‏للأسلحة النووية في حرب روسيا على أوكرانيا.‏

هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرًا بأن بلاده ستتخذ كل الإجراءات اللازمة ‏للمطالبة بالنصر ولن تتردد في نشر أسلحة نووية.‏

تستعد العاصمة الأوكرانية كييف لمراكز الإخلاء بحبوب اليود البوتاسيوم ، والتي يمكن ‏أن تساعد في منع امتصاص الإشعاع ، والاستعداد لهجوم نووي محتمل على المدينة.‏

وأكد المسؤولون الأمريكيون أن واشنطن ستتخذ إجراءات حاسمة إذا تحركت روسيا ‏لاستخدام الأسلحة النووية وحذروا من عواقب وخيمة على بوتين.‏