بايدن لا يستبعد لقاء بوتن في "قمة العشرين"

كتب : أحمد علوى

لم يستبعد الرئيس، الأمريكي جو بايدن، أن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتن خلال قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا.

وقال بايدن لصحافيين "سننظر في هذا الأمر"، وذلك ردا على سؤال عن إمكان عقد لقاء مباشر مع الرئيس الروسي خلال القمة.

وسبق أن أعلن البيت الأبيض أن اجتماعا مماثلا غير ممكن.

لكن خطط الرئيسين للتوجه إلى اندونيسيا لا تزال تتطلب تأكيدا. وكان البيت الأبيض، قد أعلن أنه إذا توجه بوتن الى قمة مجموعة العشرين فينبغي أن يشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فيها أيضا، رغم أن بلاده ليست عضوا في المجموعة.

إلى ذلك، قال بايدن الخميس إنه واثق بعقد لقاء مع نظيره الصيني شي جين بينغ إذا حضر الأخير إلى بالي.

وأعلن الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو في مقابلة مع بلومبيرج في أغسطس أن الرئيسين الروسي والصيني سيحضران القمة.