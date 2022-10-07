اليوم السابع
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الجمعة، 07 أكتوبر 2022 06:08 م
أكرم القصاص
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انقطاع مياه الشرب غرب الإسكندرية بسبب كسر مفاجئ فى خط رئيسى

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 04:31 م
انقطاع مياه الشرب غرب الإسكندرية بسبب كسر مفاجئ فى خط رئيسى قطع المياه - أرشيفية
الاسكندرية جاكلين منير

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أعلنت شركة مياه الإسكندرية عن انقطاع المياه، اليوم الجمعة، وذلك عن عدة مناطق غرب الإسكندرية.

 

وأشارت شركة مياه الإسكندرية فى بيان صادر اليوم أن انقطاع المياه يأتى بسبب كسر مفاجئ فى خط رئيسى 1000مم، بطريق حسن علام، مما يؤدى إلى انقطاع المياه عن البرج القديم، القرى السياحية، مدينة الحمام، الساخل، وسوف يتم إعادة ضخ المياه بعد أعمال الإصلاح.

 

وناشدت "المياه" المواطنين لتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وعند الحاجة يرجى الاتصال على رقم 125 من أى خط أرضى أو على 035815700 .

 

 
انقطاع مياه الشرب غرب الإسكندرية بسبب كسر مفاجئ فى خط رئيسى
انقطاع مياه الشرب غرب الإسكندرية بسبب كسر مفاجئ فى خط رئيسى
 

 


مياه الاسكندرية

الاسكندرية

مياه الشرب

انقطاع مياه الشرب



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