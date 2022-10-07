انقطاع مياه الشرب غرب الإسكندرية بسبب كسر مفاجئ فى خط رئيسى

أعلنت شركة مياه الإسكندرية عن انقطاع المياه، اليوم الجمعة، وذلك عن عدة مناطق غرب الإسكندرية.

وأشارت شركة مياه الإسكندرية فى بيان صادر اليوم أن انقطاع المياه يأتى بسبب كسر مفاجئ فى خط رئيسى 1000مم، بطريق حسن علام، مما يؤدى إلى انقطاع المياه عن البرج القديم، القرى السياحية، مدينة الحمام، الساخل، وسوف يتم إعادة ضخ المياه بعد أعمال الإصلاح.

وناشدت "المياه" المواطنين لتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وعند الحاجة يرجى الاتصال على رقم 125 من أى خط أرضى أو على 035815700 .