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انقطاع المياه عن العجوزة والوراق وشمال الجيزة وبولاق غدا لمدة 6 ساعات

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 07:00 ص
انقطاع المياه عن العجوزة والوراق وشمال الجيزة وبولاق غدا لمدة 6 ساعات قطع المياه - أرشيفية
كتبت مرام محمد

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة عن قطع المياه عن المناطق التابعة للأحياء التالية (حي الوراق - حي العجوزة - حي شمال الجيزة - حي بولاق) لمدة 6 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عشرة ليلا اليوم الجمعة الموافق 7/10/2022 حتى الساعة السادسة صباحا يوم السبت الموافق 8/10/2022. 
 
وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى أعمال تنفيذ مشروع محور الفريق كمال عامر الجزء الرابع من القطاع الشمالي، وبناءا على طلب الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، لربط خط المياه قطر 1200 مم الجديد على خط المياه قطر 1200 القائم والمتعارض مع مسار المحور.
 
وناشدت الشركة السادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، هذا وتوفر الشركة سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125.

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