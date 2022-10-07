انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة في الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، انطلاق فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، حيث بدأت تنفيذ أعمال التحصين للأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الترقيم والتسجيل بلجان التحصين، وكذلك توعية المواطنين بأهمية تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وتعريف المواطنين بالمرض من حيث أنواع الحيوانات القابلة للإصابة، وأعراض المرض على الحيوانات المصابة، والتوعية بطرق نقل المرض ومصادر العدوى، والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض.

وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبتكليف وتوجيهات الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، ومتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر.

ويقول الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، أنه تشكلت عدة لجان طبية بيطرية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وهذه اللجان شملت لجنة التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة التابعة للوحدة البيطرية بأرمنت، برئاسة الدكتور كيرلس لطفى رئيس الوحدة البيطرية بأرمنت، حيث رافقت اللجنة الدكتورة سيدة محمد أحمد رئيس قسم الإرشاد البيطرى بادارة أرمنت البيطرية، ولجنة التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة التابعة لوحدة الإقالتة البيطرية بإدارة القرنة البيطرية، برئاسة الدكتورة رباب حمدان رئيس الوحدة البيطرية بالأقالتة، ومشاركة الدكتورة شيرين سيد الطبيبة بوحدة الاقالتة البيطرية.

وتمت عملية التحصين باتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتم توعية المواطنين بأهمية تحصين الحيوانات من الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وتوعية المواطنين بأهمية تحصين الحيوانات من الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، والتوعية بخطورة المرض وما يسببه من خسائر إقتصادية، وتم تعريف المواطنين بمرض طاعون المجترات الصغيرة من حيث أعراض المرض على الحيوانات المصابة، وطرق نقل المرض ومصادر العدوى والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض، بالإضافة إلى توعية المواطنين بأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات المحصنة من الأغنام والماعز.

ومن المقرر أن تستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر بقيادة الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، فى تنفيذ أعمال الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر، لذلك تهيب مديرية الطب البيطري بالأقصر بالمواطنين بأهمية وضرورة التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات من الأغنام والماعز لتحصينها، حرصاً على صحة وسلامة وحماية الأغنام والماعز من هذه الأمراض الوبائية، وحفاظاً على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، وحفاظاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى.



التوعية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بالأقصر



الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بالأقصر



الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة



إنطلاق فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون



جانب من توعية الأهالى وأصحاب المواشي



فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات









