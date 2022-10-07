القبض على 4 متهمين بسرقة دراجات بخارية بأنحاء متفرقة في دمياط

دمياط معتز الشربيني

تمكن ضباط مديرية أمن دمياط، بإشراف اللواء حسام الباز مدير أمن دمياط، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة دراجات بخارية.



وأكدت معلومات قطاع الأمن العام، قيام (4 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة فارسكور بدمياط)، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية، مُتخذين من دائرة المركز محل إقامتهم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط تم إستهدافهم ، وأمكن ضبطهم وبحوزتهم ( 2 طبنجة – عدد من الطلقات من ذات العيار – سلاح أبيض "سكين" - مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة - مقص حديد - قصافة حديدية ) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد (21) واقعة بدوائر ( مركزى شرطة "فارسكور - دمياط " – أقسام شرطة " أول وثان دمياط - دمياط الجديدة " ) ،



كما ضبط بحيازتهم الأسلحة النارية والذخائر والسلاح الأبيض بقصد حماية نشاطهم الإجرامى ، وأمكن ضبط كافة المسروقات بإرشاد المتهمين .





