اليوم السابع
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القبض على عامل وراء قتل مسنة بعد سرقتها في حلوان

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 02:44 م
القبض على عامل وراء قتل مسنة بعد سرقتها في حلوان حبس- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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كشف رجال المباحث، لغز العثور على جثة سيدة مسنة مقتولة داخل شقتها في حلوان، وتم ضبط المتهم في الواقعة.
 
وتبين من خلال الواقعة، بعد استخدام التقنيات الحديثة، تم تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه يدعى "أحمد.ح.ا"، 34 سنة، عامل فراشة ومقيم عرب كفر العلو حلوان، وباستئذان نيابة الحوادث تم إعداد الأكمنة حيث أمكن ضبط المتهم. 
 
وبمواجهته بما توافر من معلومات وما توصلت إليه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، خاصة أنه اعتاد التردد عليها من حين لآخر لوجود صلة قرابة بينهما فاختمرت في ذهنه فكرة زيارتها وعليه توجه لمحل إقامتها وأثناء تواجده صحبة المجني عليها مستغل تواجدها بمفردها وكبر سنها قام بخنقها باستخدام جلباب حتى تأكد من وفاتها واستولى على مبلغ مالي 800 جنيه وفر هارباً من سطح العقار محل البلاغ هروبا للعقار المجاور. كما قرر بإنفاقه المبلغ المالي على متطلباته الشخصية. 
 
بعرضه علي نيابة الحوادث قررت حبسه احتياطيا اربعة ايام علي ذمة التحقيقات.
 
 
 
 

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