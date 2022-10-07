الغرفة التجارية بدمياط تعلن عن هدايا مبادرة "الجمعة البيضاء" لتسويق الأثاث

دمياط - فريق المحافظات

أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة دمياط عن بدء تسليم هدايا مبادرة "الجمعة البيضاء" والتى انطلقت خلال الفترة من 27 يناير وحتى 27 فبراير الماضي.

وأكد اللواء محمد الزيني رئيس الغرفة التجارية بدمياط د، أن مبادرة الجمعة البيضاء" كانت بمثابة حل مهم لتنشيط السوق المحلي، لافتا إلي أنه تم تقديم الهدايا للعملاء المشاركين ضمن برنامج المبادرة، موضحا أن ما تحتاجه محافظة دمياط أفكار تسويقية تسهم في تنشيط السوق سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية،انه تم إجراء قرعة علنية لاختيار الفائزين، كما أن هناك عددا من الهدايا التي قدمها بعض العارضين المشتركين ضمن "الجمعة البيضاء" لعدد من عملائهم، لافتا إلى أنه يتم التحضير الآن لتسليم جوائز المبادرة للفائزين.



استعدادات-الغرفة-التجارية-بدمياط-لتسليم-هدايا-الجمعة-البيضاء







الجائزة-الأولي-من-مهرجان-الجمعة-البيضاء-بدمياط







هدايا-مبادرة-الجمعة-البيضاء-بدمياط



