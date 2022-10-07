وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن قوات الجيش الصومالى تمكنت من تنفيذ العملية بعد تلقيها معلومات استخباراتية ، مشيرة إلى أن القوات لا تزال تجري عمليات عسكرية في المناطق الواقعة ما بين مدينتي بلعدو أفغوي جنوب غرب العاصمة مقديشو.

يذكر أن ميليشيا الشباب المتشددة تتعرض لمقاومة شديدة من الأهالي المحليين، كما تتكبد خسائر متلاحقة في قتالها أمام عمليات القوات المسلحة الصومالية.