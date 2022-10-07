اليوم السابع
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الشرطة الدنماركية تعتقل رجلاً يحمل سكيناً بالسفارة الإيرانية

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 08:40 م
الشرطة الدنماركية تعتقل رجلاً يحمل سكيناً بالسفارة الإيرانية الشرطة الدنماركية
وكالات

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قالت الشرطة الدنماركية، الجمعة، إنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 32 عاماً بعد أن دخل إلى مقر السفارة الإيرانية في كوبنهاجن وهو يحمل سكيناً.

وأضافت الشرطة، في بيان، أن موظفاً في السفارة أوقف الرجل، وهو مواطن إيراني، قبل دخول المبنى، ولم تقدم الشرطة مزيداً من التفاصيل حول الحادث.

ونقلت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية عن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان قوله: "من المؤسف أن يقع مثل هذا الهجوم في قلب أوروبا، على امرأة وسفيرة تتمتع بحصانة دبلوماسية، ولا تصل الشرطة في الوقت المناسب".

 


الدنمارك

إيران

سفارة إيران

كوبنهاجن



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