الشرطة الدنماركية تعتقل رجلاً يحمل سكيناً بالسفارة الإيرانية

وأضافت الشرطة، في بيان، أن موظفاً في السفارة أوقف الرجل، وهو مواطن إيراني، قبل دخول المبنى، ولم تقدم الشرطة مزيداً من التفاصيل حول الحادث.



ونقلت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية عن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان قوله: "من المؤسف أن يقع مثل هذا الهجوم في قلب أوروبا، على امرأة وسفيرة تتمتع بحصانة دبلوماسية، ولا تصل الشرطة في الوقت المناسب".