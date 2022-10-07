وكالات الأنباء

قالت السلطات المحلية فى لاس فيجاس، إن رجلاً يحمل سكيناً قتل شخصين وأصاب 6 بينهم 3 فى حالة حرجة، فى هجوم غير مبرر بسكين، فى شارع لاس فيجاس ستريب، وتم اعتقاله بعد ذلك بوقت قصير.

وقالت شرطة مدينة لاس فيجاس في مؤتمر صحفي، حسبما نقل موقع "الشرق" الإخبارى، إن الضحايا بينهم سائحون وسكان محليون، مشيرة إلى أن المشتبه به، والذي يعتقد أنه في أوائل الثلاثينيات، ليس من المنطقة، واستخدم سكيناً كبيراً ذي نصل طويل وتم احتجازه بعد الهجوم بفترة وجيزة، موضحة أنها تعمل على تأكيد هويته.

وكان تقرير حديث أظهر أن معدل جرائم القتل بالولايات المتحدة فى عام 2021 ما زال مرتفعا، رغم تراجعه بصورة طفيفة، فى عام 2021 ليصل إلى أكثر من 1.3 مليون جريمة قتل.