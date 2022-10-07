وأبدى " إف بى آى " ثقته فى دقة هذه الإحصائية ، حيث تعتمد بيانات الجرائم على التقديرات بصورة أكبر مما كان عليه الحال من قبل.

وبينما جاء التقرير، حسب شبكة إن بى سى الأمريكية، متضمنا تقديرات تفيد بزيادة عمليات القتل بنسبة 4.3% مع تراجع معدل جرائم السطو بنسبة 8.9%، فإن مسئولى مكتب التحقيقات الفيدرالى لا يؤكدون حدوث تقلبات كبيرة في معدلات الجريمة.

وأوضح بيان ل" إف بى آى " أن هذه الإحصائية تشير إلى أن الجريمة ما تزال مستمرة في المجمتع الأمريكي.