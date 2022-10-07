السيطرة على مشاجرة بين عدد من الأشخاص في بشتيل بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص في منطقة بشتيل بمحافظة الجيزة، بسبب خلافات بين الطرفين، تبادلوا خلالها الاعتداء، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في منطقة بشتيل، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتمت السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن خلافات بين طرفي المشاجرة أدت إلى تبادل الاعتداء، وبمواجهة المتهمين المضبوطين، اعترفوا بالتشاجر، فتم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.