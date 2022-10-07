اليوم السابع
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السكة الحديد ترفع كفاءة خط عدلى منصور / السويس

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 10:29 ص
السكة الحديد ترفع كفاءة خط عدلى منصور / السويس أعمال التطوير
كتب سيد الخلفاوى

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نفذت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، خطة شاملة لتحديث وتطوير ورفع كفاءة خط سكك حديد عدلى منصور / السويس ( عين شمس/ السويس سابقا)، وذلك اختصاراً لزمن الرحلة وزيادة معدلات السلامة والأمان على الخط بطول 117 كم، وشملت تلك الخطة رفع كفاءة وازدواج المسافة من محطة عدلى منصور حتى الروبيكى بطول 35 كم وعزل مسار السكة في تلك المسافة من خلال سور مرتفع بما لا يتداخل مع التقطاعات المرورية بالاضافة الى رفع كفاءة الخط فى المسافة من الروبيكى حتى السويس بطول 82 كم، وكذلك إعادة تأهيل وتطوير كافة محطات الخط بما يساهم في تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.
 
وبعد افتتاح مشروع القطار الكهربائي الخفيف قامت الهيئة بتسيير قطارات أما جديدة أو مجددة ( تحيا مصر) على خط عدلي منصور / السويس بدلامن القطارات القديمة التي كان يتم تسييرها على خط ( عين شمس / السويس )، وذلك لخدمة الركاب القادمين من مدن شرق القاهرة (المستقبل والشروق وبدر والعاصمة والعاشر) الى محافظة السويس والعكس بشكل مباشر اعتباراً من الاثنين الموافق 26/9/2022 بحيث يقوم قطار (4603) ركاب (عدلي منصور / السويس) بتركيب 4 عربات تحيا مصر من محطة عدلي منصور الساعة 5.00 على أن يعود بقطار (4604) ركاب (السويس / عدلي منصور) يقوم من محطة السويس الساعة 17.00 وقطار (4605) ركاب (عدلي منصور / السويس) بتركيب 4 عربات تحيا مصر يقوم من محطة عدلي منصور الساعة 15.15 على أن يعود بقطار (4602) ركاب (السويس / عدلي منصور) يقوم من السويس الساعة 06.30.
   
جدير بالذكر أن انطلاق هذا الخط من محطة عدلي منصور التي حصدت مؤخراً جائزة أفضل مشروع نقل في العالم لعام 2022، وذلك طبقاً (ENR) العالمية يساهم في تقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب لكونها محطة مركزية تبادلية عملاقة تضم عدد كبير من وسائل النقل المختلفة ( محطة لمترو الخط الثالث - محطة للقطار الكهربائى الخفيف LRT - محطة للسكك الحديدية «عدلى منصور / السويس» ، - محطة للسوبرجيت - الأتوبيس الترددى الريع BRT )  .
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