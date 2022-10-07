السفير حسام زكي يبحث مع سمير جعجع التطورات السياسية في لبنان

وكالات

عرض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، مع مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، والوفد المرافق الذي ضمّ الوزير المفوض لمى قاسم، المستشارين د.يوسف السبعاوي وجمال رشدي، في حضور النائب جورج عقيص، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات الوزير السابق ريشار قيومجيان، ومديرة مكتب الإعلام لرئيس القوات انطوانيت جعجع، لآخر التطورات السياسية على الساحة اللبنانية.

وشكر "جعجع" في مستهل الاجتماع، أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، على الجهود التي يبذلها في سبيل تحسين وإنقاذ الوضع اللبناني، كما أطلع "زكي" خلال اللقاء الذي استغرق قرابة الساعة ونصف الساعة، على خريطة الطريق التي تعتمدها المعارضة لإيصال مرشحها إلى رئاسة الجمهورية.

وفي هذا السياق جدّد "جعجع" التأكيد على تمسك القوات بترشيح النائب ميشال معوض للرئاسة وسعيها المستمر مع كل قوى المعارضة لإيصال رئيس قبل انتهاء المهلة الدستورية للاستحقاق الرئاسي.

من جانبه أوضح رئيس القوات، أن الثنائي الشيعي وجبران باسيل يعرقلون وصول رئيس جديد، اذ لم يتفقوا حتى الآن على مرشح معلن من صفوفهم.

كما تمنى جعجع من الجامعة العربية عبر مساعد أمينها العام، استخدام علاقاتها اللبنانية والعربية والإقليمية والسعي إلى ايصال رئيس للجمهورية ضمن المهل الدستورية ولا سيما أن وضع لبنان الاقتصادي والاجتماعي في أسوأ ظروفه.

وأكد جعجع أنه في حال توحدت قوى المعارضة وقامت بدورها الأساسي الإيجابي والتغييري والانقاذي التي إنتُخِبت على أساسه، تستطيع ايصال رئيس للبلاد يعكس مشروعها وخيارها، باعتبار اننا لا نريد رئيساً لإدارة الازمة بل رئيساً انقاذياً يجد الحلول الناجعة لها، نريد رئيسا صاحب قرار يتبنى الإصلاح المطلوب ، قادراً على وقف التهريب وتخفيض حجم التوظيفات الزبائنية ليعيد ثقة المجتمع العربي والدولي بالدولة اللبنانية.

وأشار إلى أن وجود قوة عسكرية مع حزب الله لا تعني أبدا تمتعه بقوة سياسية في لبنان، مشددا "جعجع" على أن حزب الله وحلفاءه يسعون إلى ايصال" رئيس على ايدن" ينفذ لهم كل مطالبهم، وهم انطلاقا من هنا لا يقبلون بالنائب معوض باعتبار انه سيادي وصاحب قرار حر مستقل.

وكشف رئيس القوات أنه في حال لم يقبل الفريق الآخر بمرشح قوى المعارضة، قائلا: "نحن أيضا لن نقبل إلا برئيس جدي وفعلي للبنان بكل ما للكلمة من معنى، وسنستمر في تكثيف الضغوط والتمسك بموقفنا حتى تحقيق الهدف المنشود وهو انتخاب رئيس انقاذي للبنان ".



جانب من لقاء السفير حسام زكي مع سمير جعجع